أكد نادي الألعاب الشتوية حرصه على تطوير ألعابه الخمس التي يشرف عليها، استعدادا للمشاركة في البطولات الخليجية والإقليمية والدولية المقبلة.

وقال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري في تصريح صحافي امس ان الألعاب الخمس هي الاستعراض على الجليد وهوكي الجليد وسباقات السرعة داخل الصالة على الجليد والتزلج على الجليد والكيرلنغ (كرة الهدف على الجليد)، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين على ممارسة أنواع الرياضة الشتوية الممتعة والتي باتت تستقطب عددا كبيرا منهم.

وأضاف المطيري أن النادي وقع رسميا عقدا مع المدربة الإيطالية أليس ليوبارديا لتدريب لاعبات المنتخب في رياضة الاستعراض على الجليد (الفيجر) لمدة عام واحد قابل للتجديد استعدادا للمشاركة في البطولات على شتى المستويات.

وذكر أن عدد اللاعبات الممارسات لهذه الرياضة يبلغ الآن 21 لاعبة يتدربن يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع في صالة التزلج آملا أن يسهم وجود هذه المدربة العالمية في زيادة قاعدة ممارسات اللعبة تمهيدا لاختيار أفضلهن لتمثيل الكويت في المحافل الدولية.