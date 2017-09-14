قالت الهيئة العامة للرياضة الكويتية إنها اعتمدت 16 لعبة لدوري الوزارات منها 12 لعبة للرجال وأربع للنساء، وذلك خلال الموسم الرياضي 2017/2018 وتنظمه الهيئة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي امس انها ستجري منافسات الرجال في كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والألعاب المائية والبولينغ وكرة الطاولة والتنس الأرضي والاسكواش والألعاب الذهنية والبلياردو.

وأضافت انها ستقيم كذلك منافسات النساء في 4 ألعاب هي كرة الطاولة والبولينغ والبلياردو والألعاب الذهنية.

ونوه المدير العام للهيئة بالإنابة د.حمود فليطح حسب البيان بالتعاون الطيب من الوزارات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه من المقومات الأساسية لإنجاح النشاط الرياضي للوزارات.