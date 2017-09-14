استعدادات الفرق للموسم الجديد تجري على قدم وساق

أوضح مدير لعبة الاسكواش بنادي القادسية علي الرندي أن استعدادات الفرق للموسم الجديد تجري على قدم وساق من خلال التدريبات اليومية لمختلف المراحل والتي تقام على مجمع الشهيد يوسف المشاري بالنادي.

وأضاف الرندي أن إدارة الاسكواش بمختلف الأجهزة الإدارية والفنية القائمة تعمل على إعادة بناء اللعبة من خلال استقبال المواهب الجديدة وصقلها كونها تعد نواة المستقبل في اكتشاف النجوم.

وقال الرندي سنبذل ما بوسعنا ليعود «أصفر الاسكواش» إلى منصات التتويج وتحقيق البطولات كما تعودت الجماهير المحبة والوفية.

وشكر الرندي مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ خالد الفهد على دعمهم اللامحدود والثقة التي منحوه إياها في تعيينه مديرا للعبة، كما شكر مدير عام اللعبة أمين الصندوق جمال النفيسي على توفير جميع احتياجات ومستلزمات اللعبة في أسرع وقت وهذا ما يشكل دعما إضافيا وحافزا لتقديم المزيد، متمنيا أن يحقق القائمون على اللعبة من أجهزة مختلفة ولاعبين طموحات جماهير الأصفر ليكونوا عند حجم الثقة والمسؤولية.