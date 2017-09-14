يعقوب العوضي

ضم فريق اليد الأول بنادي التضامن كلا من حمود الحمدان من القرين لموسم واحد قابل للتجديد على سبيل الإعارة الى جانب عبدالعزيز القطامي في صفقة انتقال حر وذلك تدعيما لصفوف الفريق قبيل انطلاقة بطولة الدوري العام في اكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته تتواصل تدريبات الفريق على صالة النادي بقيادة المدرب الوطني ماجد العليمي اذ يركز على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل كما خاض الفريق مباراتين وديتين مع القرين اشرك فيها الفريقان معظم اللاعبين بغرض استعادة حس المباريات وزيادة الانسجام فيما بينهم.

وفي إطار متصل أكد المدرب ماجد ان اقامة مباريات ودية في الفترة المقبل وارد حيث ان اقامتها في الوقت الحالي صعب لتواجد معظم الفرق خارج البلاد في معسكرات تدريبية، وأضاف يعتبر القطامي والحمدان تدعيم قوي لصفوف الفريق خاصة واننا مقبلون على سيناريو الإحلال والتجديد والاعتماد على العناصر الشابة من فريق تحت 19 سنة وهم بحاجة ماسة للاعبين خبرة للاستفادة منهم ميدانيا.

وناشد العليمي اتحاد اليد بالسماح للاعبين تحت 17 المشاركة مع الفريق الأول اذ يعتبر اللاعب في المرحلة السنية ناضجا وقادرا على تقديم مستويات متميزة، واثنى العليمي على مجلس ادارة النادي والجهاز الإداري لحرصهم على دعم الفريق وتوفير متطلباته.