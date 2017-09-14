أحمد السلامي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل راشد البوص وصول المدافع البرازيلي أليكس والذي سبق له الاحتراف في صفوف أندية النصر الكويتي والعهد اللبناني والخريطيات القطري، حيث دخل البلاد في ساعة متأخرة من فجر يوم أمس وباشر تدريباته مع الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام خيطان في افتتاح بطولة دوري الدرجة الأولى.

وقال: ننتظر وصول المحترف العاجي شيخ إسماعيل الذي سيصل إلى البلاد اليوم قادما من بلاده بعد إتمام الإجراءات القانونية الخاصة به، وبذلك سيكون الفريق مكتمل الصفوف للموسم الجديد.

وأضاف: عملنا خلال الفترة السابقة على المشاركة في معسكر تدريبي خارجي أقيم في تركيا وخضنا 4 مباريات تجريبية، حيث تعادلنا مع فريق الجامعة الأفريقية 2-2 وفريق الشحانية القطري بلا أهداف وحققنا فوز واحد على فريق تركي 1-0 وخسرنا من فريق آخر 2-1 وعملنا خلال تلك الفترة على تجهيز اللاعبين وتهيئتهم من الناحية الفنية والبدنية ودفعهم لإثبات وجودهم بإعطائهم مساحة كافية وهو ما نجحوا في تحقيقه فعليا.

ولفت البوص إلى أن الإدارة أتمت كل صفقاتها الخاصة باللاعبين المحليين حيث تم التعاقد مع حارس مرمى القادسية السابق سعد العنزي وحارس مرمى اليرموك نايف العازمي كما تم ضم لاعب الفحيحيل ناجي العجمي وصانع ألعاب برقان طارق اللقمان إضافة إلى لاعب الجهراء عمر الروقي وهم كلهم من اللاعبين المميزين الذين نتوقع منهم أن يحققوا مع الفريق نتائج إيجابية بعد أن التوصل إلى تشكيل توليفة متجانسة ومتفاهمة وقادرة على العطاء.

وحول المباراة المرتقبة أمام خيطان علق البوص قائلا: المباراة ستكون حماسية ومثيرة كونها تعتبر أولى مباريات الموسم ويسعى كلا الفريقين إلى إثبات وجوده على حساب الآخر، وعلى الصعيد الشخصي أتطلع إلى تحقيق العلامة الكاملة أمام خيطان والظفر بنقاط المباراة الثلاثة وهو حق مشروع لكلا الفريقين إلا أن طموح الساحل هذا الموسم مختلف عن سابقه وسنسعى إلى أن تكون بدايتنا إيجابية على كل المقاييس.