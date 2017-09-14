قدم بنك الخليج التهنئة لزيد أشكناني الفائز بالمركز الثاني في بطولة بورشه سوبر كاب موبيل والذي أقيم في مدينة مونزا بإيطاليا في بداية سبامبر الجاري، وشارك أشكناني في السباق ضمن فريق MRS، رافعا علم الكويت على سيارته وأكمل 14 لفة خلال زمن قدره 27:52:530.

واستقبلت إدارة بنك الخليج اشكناني في المبنى الرئيسي لتهنئته وللتعبير عن فخرها بما حققه هذا البطل الكويتي.

وفي هذا السياق، قالت مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج ليلى القطامي نشعر بالفخر والاعتزاز بالإنجاز الهائل الذي حققه البطل زيد أشكناني رافعا بذلك علم الكويت عاليا في واحدة من أرقى المحافل الرياضية الدولية، وأضافت ان أشكناني وعائلته عملاء دائمون لدى البنك وقد تابعنا عن قرب ولاءه واهتمامه على مدار الأعوام الماضية، متمنية له كل التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات في المستقبل القريب على الساحة العالمية.

وبدوره، قال أشكناني لقد كان الوصول إلى المنصة هو هدفي لهذا الموسم مررت قبله بأوقات لم يحالفني فيها الحظ مؤكدا ان وقوف الفريق والأهل معه على الدوام كان مصدر تشجيع ودعم لا مثيل لهما، ولم يفقدوا ثقتهم في إمكانياتي ووجه شكره وثناءه لبنك الخليج وإدارته على الاستضافة والتكريم.

وانطلقت مسيرة أشكناني في تحدي كأس بورشه GT3 الشرق الأوسط في عام 2012 ومن حينها شارك في العديد من السباقات التابعة لبورشه سوبر كاب موبيل 1 وتحدي كأس بورشه GT3 الشرق الأوسط وكأس بورشه كاريرا وسلسلة سباقات GP3 وأبطال ADAC للفورميلا، وكذلك بطولة فورميلا فورد البريطانية.

وفي السنة الخامسة والعشرين لإقامته تنظم بورشه سوبر كاب لضمان تكافؤ فرص الفوز أمام جميع المتسابقين فجميع السباقات تتم بنفس السيارة، على أساس الجيل السابع من 911 GT3 CUP.

ويعد بورشه سوبر كاب جزءا من بطولة العالم للفورميلا 1 التي تقام في 21 حلبة سباق مختلفة حول العالم، وتعد أهم أكثر سباقات بورشه العالمية.

يشكل تمكين الشباب أحد أهم الأركان التي تبنى عليها استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها بنك الخليج وواحدة من أهم القيم التي يؤمن بها ويسعى لتطبيقها.

كما يولي البنك أهمية كبيرة للرياضة ولتطبيق نمط حياة صحي، وهي أمور تتجلى من خلال مبادرات البنك والأنشطة التي يقوم بدعمها ورعايتها.