عبدالعزيز جاسم

انضم المهاجم مبارك نصار الى تدريبات القادسية مساء امس قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات المحلية وذلك في خطوة من الإدارة القدساوية لتعزيز خط المقدمة نظرا لما يتمتع به نصار من إمكانات وسرعة.

وعملت ادارة «الأصفر» على تسجيل نصار مساء امس، ولكنها لم تتمكن من ذلك وعليه سينتظر الفريق حتى موعد السحب والإضافة لكشوفات الفرق أو في الانتقالات الشتوية، وذلك لكونه غير مقيد في أي ناد آخر، وبالتالي فإنه يحق له اللعب والتسجيل مع أي فريق يريده.

وبدأ نصار مسيرته الكروية في صفوف نادي الكويت، قبل أن ينتقل الى خيطان ومنه الى العربي.

ووافقت إدارة القادسية على اعارة المدافعين فهد المجمد وسعود الأنصاري إلى كاظمة لمدة عام، على أن يستعيد «الأصفر» جهود اللاعبين الصيف المقبل عقب انتهاء الموسم الحالي.