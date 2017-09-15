يحيى حميدان

استغنت إدارة فريق الكرة بالنادي العربي عن جهود اللاعبين محمد راشد واحمد النصر ومتعب السلامة بعد أن رفعت أسماءهم من كشف الـ 30 لاعبا لدى اتحاد الكرة لحظة إغلاق التسجيل مساء أول من امس.

وجاء رفع اسم راشد بسبب تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي وحاجته للعلاج فترة تزيد على الستة أشهر وبالتالي فإن هذا القرار يعتبر مؤقتا إلى حين تشافيه مع وجود إمكانية تسجيله في الانتقالات الشتوية في حال تحسنت حالته.

ولم يجد الجهاز الفني مكانا للنصر والسلامة في القائمة وبالتالي فإن اللاعبين بإمكانهما الانتقال إلى أي ناد آخر يرغب في خدماتهما خلال فترة السحب والإضافة التي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.