أعلنت لجنة الإعلام الرياضي السعودي عن دعمها وتأييدها خطوة جمعية الصحافيين الكويتية، بتقديم ملف ترشح الزميل الإعلامي سطام السهلي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وذلك في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في إسلام أباد خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة أن تأييدها لترشح السهلي يأتي في إطار دعم المبادرات الخليجية للحضور في المنظومات الإعلامية الدولية بقوة، ولثقتها في قدرته على النجاح في قيادة الاتحاد الآسيوي، باعتباره أحد الكوادر الخليجية الشابة القادرة على الأخذ بالاتحاد القاري لآفاق بعيدة من النجاح من خلال تمرسه في العمل الإعلامي، ولاسيما عبر مسيرته الإعلامية الناجحة، والمناصب التي تقلدها، التي كان من أبرزها وجوده في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في دورته السابقة.

وشددت اللجنة على وضع كل إمكاناتها في خدمة الزميل السهلي، لتمكينه من المضي قدما في المنافسة على رئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الآسيوية من منطلق إبراز الكفاءات الخليجية، وثقتها بقدرته على تحقيق أهداف الاتحاد لما فيه صالح الإعلام الرياضي في القارة الآسيوية.