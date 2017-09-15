النصر يستضيف الجهراء في مواجهة متكافئة

ناصر العنزي

يقول القدساويون «الكلمة اللي تستحي منها بدها»، ويقول العرباويون «إكرام الضيف واجب».. لذلك سيقول القادسية كلمته بكل صراحة ولن يجامل فيها وأنه جاء إلى ستاد صباح السالم خصيصا للفوز.



وفي الجانب الآخر، يرفع العربي صوته مرحبا بضيفه وخصمه في نفس الوقت وأنه على استعداد تام لإكرامه على طريقته الخاصة.. إذاً هي مواجهة لا تحتاج إلى التعريف بطرفيها وبجماهيرهما وبأهدافهما.وفي المباراة الثانية، يستضيف النصر على ملعب علي صباح السالم الجهراء، والفريقان في أفضل جاهزية بعد أن عادا من معسكرين خارجيين، ويبحثان عن تحقيق أول 3 نقاط لهما في دوري الكبار في نظامه «الممتاز».



قمة مبكرةلا تحتاج مواجهة مثل القادسية والعربي إلى شرح طويل، ويكفي تعريفها بأنها قمة في كل أحوالها، وأيا كان ترتيب الفريقين، فالقادسية يستهل مشواره على ذكريات الموسم الماضي بعدما خاض صراعا طويلا مع الكويت حتى الوصول إلى اللقب ورفض أحقية الأبيض بالدوري وأنه هو البطل الشرعي حتى الفصل «إداريا» في النقاط الثلاث.



مدرب الأصفر داليبور ستاركيفيتش اختار قائمته الرسمية للموسم الحالي واستبعد الحارس نواف الخالدي إلى جانب عناصر أخرى، والمدرب داليبور يعلم جيدا إمكانات لاعبيه جيدا وسيعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبوها في مباراة السوبر أمام الكويت ومن ضمنها عدم فاعلية الهجوم، وجرب الأصفر عددا من اللاعبين الأجانب واستقر في فترة الانتقالات على الثلاثي الغاني رشيد سومايلا والبرازيليين تياغو بيريرا وريناتو دي ليما، ويدرك المدرب أن عليه حملا ثقيلا في تخطي هذه المباراة تمهيدا للمنافسة.الأخضر يدخل الموسم الحالي بحلة جديدة أهمها التعاقد مع المدرب الوطني محمد إبراهيم الخبير بشؤون الفرق واللاعبين، ومن المتوقع أن يزج المدرب بعدد من اللاعبين الذين لم يأخذوا فرصتهم في الموسم الماضي، وأبقى الأخضر على محترفه إبراهيم كيتا في خط الوسط وضم ثلاثة آخرين جدد في خطوطه الثلاثة، وهم المصري شوقي السعيد في الدفاع والأردني محمود المرضي في الوسط والنيجيري بوبي كليمينت في الهجوم، ويعتمد المدرب على أسماء أخرى ثابتة مثل الحارس سلمان عبدالغفور ومحمد فريح وأحمد إبراهيم وعبدالعزيز السليمي وحسين الموسوي، وستكون مواجهة قوية بين المدربين من جهة واللاعبين من جهة أخرى والجمهور الذي سيحضر بكثافة.الكفة متساويةفي مباراة النصر والجهراء ستكون الكفة متساوية، وإن كانت تميل قليلا للأول بناء على نتائج الموسم الماضي الذي حقق به العنابي مركزا متقدما وكان من أفضل الفرق بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني الذي تم التجديد له، وتضم صفوفه لاعبين شبابا أحسنوا في لعبهم كما تضم صفوف العنابي لاعبين محترفين وهم كارلوس غاميزا وايمانويل ايفوري وايريك ابوكو والسوري يوسف قلقا.

الجهراء يقوده مدربه السابق الصربي بوريس بونياك الذي حقق معه نتائج طيبة قبل مواسم ويعرف إمكانات من تبقى من لاعبيه، ويطغى على أسلوب الجهراء الحماسة والقتالية داخل الملعب، وتضم صفوفه المهاجم البرازيلي فرانسيسكو توريس والمدافع الكاميروني أمبي أرون ولاعب الوسط الأردني أحمد هشام.

أشكناني يدير «الديربي»

يدير مواجهة العربي والقادسية الحكم عمار أشكناني ويعاونه فارس الشمري ويوسف العنزي وضيف الله الفضلي حكما رابعا، بينما يدير مواجهة النصر والجهراء الحكم علي محمود ويساعده عباس غلوم وسيد محمود وعباس الشمري حكما رابعا.