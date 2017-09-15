وجهت اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة الدعوة إلى مديري ومساعدي مديري فرق الدرجة الأولى أو من ينوب عنهم لعقد اجتماع تعريفي مع لجنة المسابقات في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، وذلك بمقر الاتحاد في منطقة العديلية.

وفي شأن آخر، أعلنت اللجنة الانتقالية عن مواعيد مهرجانات البراعم للموسم الجديد، والتي جاءت كالأتي:

٭ مهرجانات البراعم مواليد 2005: من 13 إلى 14 أكتوبر، ومن 10 إلى 11 نوفمبر، ومن 23 إلى 24 مارس، ومن 20 إلى 21 أبريل.

٭ مهرجانات البراعم مواليد 2006: من 29 إلى 30 سبتمبر، ومن 6 إلى 7 أكتوبر، ومن 9 إلى 10 مارس، ومن 6 إلى 7 أبريل.

٭ مهرجانات البراعم مواليد 2007: من 3 إلى 4 نوفمبر، ومن 17 إلى 18 نوفمبر، ومن 16 إلى 17 مارس، ومن 13 إلى 14 أبريل.