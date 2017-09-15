أحمد السلامي

فرض التضامن التعادل على ضيفه كاظمة في افتتاح بطولة دوري VIVA لكرة القدم 2 ـ 2، وافتتح التسجيل لكاظمة المحترف البرازيلي أليكس ليما (12) وناصر الفرج (14)، فيما سجل هدفي التضامن سعد فرحان (53) وحامد الرشيدي (88) ليخرج كلا الفريقين بنقطة واحدة من التعادل.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة كاظمة الذي أنبرى بالهجوم على مرمى التضامن، حيث قام مشاري العازمي برفع كرة عرضية تلقاها المحترف البرازيلي أليكس ليما الذي أودعها في شباك «أبناء الفروانية» في الدقيقة 12 ليواصل لاعبو كاظمة من مواصلة الضغط ويتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني بعد أقل من دقيقتين وذلك من هجمة مرتدة قادها عمر الحبيتر الذي أرسل كرة عرضية إلى ناصر الفرج الذي سددها بقوة في مرمى التضامن.

وعاد كاظمة إلى اللعب بحذر محاولا اغلاق دفاعاته ومستحوذا على منطقة وسط الملعب ساعيا إلى الضغط على دفاعات التضامن لإرباكهم وهو الأمر الذي نجحوا فيه حيث تراجع لاعبو التضامن وفضلوا اللعب بأسلوب دفاعي لضمان عدم توسعة الفارق واللعب على الهجمات الـمرتدة في محاولاتهم لتقليص النتيجة إلا أن مـساعيهـم باءت بـالفشل.

أما الشوط الثاني فجاء مختلفا عن سابقه، حيث غير لاعبو التضامن نهجهم الدفاعي إلى اللعب بأسلوب هجومي والضغط على مرمى «البرتقالي» لينتزع فرحان سعد (53) الهدف الأول لفريقه والذي قلص من خلاله نتيجة المباراة، واستمرت محاولات «أبناء الفروانية» للخروج بأقل الخسائر عبر الضغط على دفاعات كاظمة الذين تراجع مستواهم بشكل ملحوظ أمام اندفاع هجوم التضامن، وسعى لاعبو كاظمة إلى المحافظة على مستواهم إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق مبتغاهم ليأتي هدف التعادل عن طريق حامد الرشيدي (88) ليؤدي إلى تغيير خارطة المباراة وتستمر الدقائق الأخيرة في اللعب بضغط كلا الفريقين لانتزاع هدف الفوز إلا أن الآمال تبددت مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية بإعلانه تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.