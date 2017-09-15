عبدالعزيز جاسم

في الجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز الخسارة أمام السالمية بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة (٩٥) لتنتهي المواجهة بالتعادل الايجابي ٢-٢ في افتتاح مباريات الفريقين بدوري VIVA الممتاز.



سجل للأبيض محمد البذالي (٢) وجمعة سعيد ، بينما سجل هدفي السماوي روجي توندوبا (١٣و ٢٦).

وبهذا التعادل حصل كل فريق على أول نقطة له في الدوري.



ولم تمض دقيقتين على انطلاق الشوط الأول حتى تمكن محمد البذالي من افتتاح التسجيل للكويت ، إلا الكاميروني روجي توندوبا سرعان ما عادل النتيجة للسالمية بعد كرة عرضية سددها روجي ارتطمت بالعارضة وتجاوزت خط المرمى بقرار من الحكم المساعد حمود السهلي(١٣) ، ثم عاد روجي وبنفس الطريقة استغل كرة عرضية ليضعها برأسه ويبعدها الدفاع بعد تجاوزها لخط المرمى بتأكيد من السهلي محرزا الهدف الثاني للسماوي(٢٦).



وحاول الأبيض التعديل إلا ان البرازيلي باتريك فابيانو أضاع فرصة محقق للتسجيل بعد مواجهته للمرمى دون اي مضايقة بتمريرة من جمعة سعيد لكن فابيانو سددها قوية فوق العارضة.



وشهدت نهاية الشوط العديد من التدخلات القوية والاحتجاجات بين اللاعبين.

وفي الشوط الثاني بحث الكويت كثيرا عن التعادل إلا انه واجه دفاعا متماسكا من السالمية حتى تمكن جمعة سعيد من تعديل النتيجة برأسية وضعها في شباك الحارس خالد الرشيدي قبل اطلاق الحكم صافرة النهاية (٩٥).