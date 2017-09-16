مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري VIVA للدرجة الأولى بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الفحيحيل مع فريق برقان على ستاد نادي الشباب، ويصطدم اليرموك مع الصليبخات على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، ويستضيف خيطان فريق الساحل على ستاد ناصر العصيمي، ويغيب فريق الشباب عن مواجهات الجولة للراحة وتقام منافسات البطولة من 3 أقسام اذ من المقرر أن يختتم القسم الأول منها في الرابع من نوفمبر المقبل على أن تنطلق مواجهات القسم الثاني في 20 يناير المقبل وتنتهي في 3 مارس الذي يليه والذي سيشهد انطلاق جولة الحسم في إطار القسم الثالث من البطولة في 10منه وينتهي في 28 أبريل.

واستعدت الفرق الـ 7 لخوض منافسات البطولة عبر إقامة معسكرات خارجيه كما دعمت صفوفها باللاعبين المحليين والمحترفين أملا في حصد اللقب والتأهل إلى الدوري الممتاز.

وعلى صعيد التعاقدات، تعاقد الشباب مع السنغاليين عيسى باه وجوراتال، فيما ضم خيطان كلا من العاجيين رحيم وستام والبرازيلي ليما، بينما نجح اليرموك في الاتفاق مع كل من البرازيلي والاسي والتونسي وسام الإدريسي.

وفي الساحل تم التعاقد مع البرازيليين فرناندو بيريز ورومولو كارفاليو والعاجي شيخ إسماعيل والسوري زين العابدين الفندي.

وفي برقان تحصل الفريق على خدمات اللاعبين الغيني نابي سوما وديغالو من أفريقيا الوسطي والبرازيلي ايدو. أما الصليبخات فأبقى على العاجي جان سيرجي، فيما ضم الفحيحيل الليبي معتز المهدي والأردني منذر رجا والعاجي جاي تبيلي والمغربي عبدالكريم بوزلماض.