مبارك الخالدي

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم سلمان السربل ان فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز حتى جاء هدف التعادل للأبيض في اللحظات الأخيرة قائلا «هذه هي أحوال كرة القدم» والتي كانت تتطلب الكثير من الحذر والتركيز لتنتهي المباراة المثيرة بتعادل اعتقد انه بطعم الفوز للكويت وخسارة نقطتين لفريقنا الذي كان الأقرب لحصد نقاط المباراة.

وأضاف اعتقد أن القادم في المباريات المقبلة سيكون أفضل، فالسماوي لديه الكثير.

وأشار السربل إلى خروج اللاعب الكاميروني روجي توندوبا في وقت حرج، لافتا إلى أن التغيير كان إجباريا بسبب إصابة اللاعب.