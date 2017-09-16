أحمد السلامي

أشاد مدرب فريق الشباب تحت 19 سنة بنادي كاظمة ناصر العمران بمستوى أداء فريقه والتزام اللاعبين وانضباطهم خلال المعسكر المقام حاليا في دبي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد قائلا: لمست التعاون والانضباط والجدية في الاستفادة من الحصص التدريبية التي نعمل من خلالها على تقديم خلاصة فكرنا وسنوات الخبرة في تقديمها للاعبين لتمكينهم من تطوير إمكانياتهم وتحسين مستوياتهم الفنية وإثبات وجودهم داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة ومواهب تمتلك الكثير من القدرات وسيكون لها شأن كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: الفريق سيواجه نظيره لاعبي نادي النصر غدا على أن يلتقي في 20 الجاري مع منتخب الجامعة وهي تأتي من ضمن البرنامج التدريبي الذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة لتطوير إمكانيات الفريق وتأهيلهم للوصول إلى المستوى الفني المطلوب منهم.

ولفت العمران إلى أن المباريات التجريبية الهدف منها التعرف على قدرات اللاعبين بصورة أكثر وضوحا ودقة والتأكد من جاهزية اللاعبين ومعرفة مكامن الخلل ومواقع القوة والآلية المطلوب تطبيقها للاستفادة من قدرات كل لاعب، كما ستساهم المباريات التجريبية في منحنا المساحة الكافية للتأكد من جاهزية لاعبي الفريق، وهو الأمر الذي نعمل على تفعيله فعليا.

وأشار إلى أن الفريق سيواصل تدريباته بصورة منتظمة على فترتين لحين موعد المباريات التجريبية وسيتم بعد كل مباراة استعراض الجوانب الفنية للاعبين وشرح المباراة لتمكينهم من التعرف على ما نحتاجه في المستقبل، لافتا إلى أن العرض النظري يساهم في تحفيز اللاعبين على تطوير قدراتهم وتجاوز أخطائهم وتسهيل المهمة أمام الجهاز الفني في التعريف بخططه للموسم الجديد.