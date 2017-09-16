عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في التضامن ماهر الشمري بعد تعادل فريقه أمام كاظمة 2-2 في الجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز ان صدمة البداية بتسجيل كاظمة لهدفين كانت بسبب دخولنا المواجهة بطريقة هجومية من أجل مباغتة المنافس الذي تألق لاعبوه في وسط الملعب خصوصا في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني قمنا بترتيب الأوراق وتصحيح الأخطاء وإجراء التبديلات التي ساهمت كثيرا في تعديل النتيجة، مشيرا إلى أن الفريق شارك بمحترف واحد بسبب عدم جاهزية باقي المحترفين وكذلك عدم وصول المحترف الرابع البرازيلي برناردو سوزا المقرر وصوله غدا لذلك كمدرب أسعى دائما لإشراك اللاعب الجاهز بعيدا عن الأسماء سواء محليون أو محترفون.

وأضاف الشمري كنت أتمنى إقامة جولتين أو 3 من كأس الاتحاد قبل انطلاق الدوري للوقوف على مستوى المحترفين ورفع مستوى اللياقة بشكل يتناسب وحجم بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه فريقه جاهز لمواجهة السالمية الخميس المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه أن مستوى جميع الفرق متقارب بشكل كبير باستثناء فريقي القادسية والكويت وهذا الأخير تعادل أمام السالمية، ما يدل على أن المنافسة لن تكن سهلة على الجميع.