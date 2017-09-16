مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عبدالله بوزمع: إن النقطة التي تحصل عليها فريقه أمام السالمية اثر التعادل بين الفريقين 2-2 في انطلاق مباريات الفريقين بدوري VIVA الممتاز تعتبر ثمينة للغاية.

وأضاف: كان السالمية متقدنا حتى اللحظات الأخيرة ثم جاء هدف التعادل الذي يدل على الإصرار والروح العالية للاعبينا، مشيرا إلى أن مهمة الأبيض ستكون صعبة في الدوري حيث إن الكل يريد تعطيل الأبيض كونه البطل لكن الواقع أن في مواجهة السالمية اهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالخروج بالنقاط الثلاث، لافتا إلى سعي الجهاز الفني لعلاج مشكلة إهدار الفرص.

وفيما يتعلق بالمهاجم البرازيلي باتريك فابيانو، قال بوزمع: حتى الآن نلتمس له العذر لغياب الحظ والتوفيق فاللاعب إذا ما افتقد خاصية حسن التوفيق، واتمنى أن يعود اللاعب سريعا إلى حاسة التهديف، مبينا أن ما يتم تداوله حول مراكز اللاعبين أمر يعود لأسباب فنية لغياب بعض العناصر الأساسية للفريق بداعي الإصابات.