عثمان يؤكد أن وجود المشرف الفني الجديد سيساهم في تطوير اللاعبين الصغار

في خطوة جديدة نحو اكتشاف المواهب الكروية وتنميتها قامت اكاديمية النادي الاهلي بالكويت بالتعاقد مع نجم الكرة المصرية ولاعب النادي الاهلي السابق وليد صلاح الدين للعمل كمشرف فني للاكاديمية خلال الموسم الجديد 2017-2018.

ويعد صلاح الدين احد نجوم الكرة المصرية في التسعينيات من القرن الماضي وكان مشاركا في حصول النادي الاهلي على العديد من الالقاب والبطولات ولقب بـ «أمير الموهوبين» نظرا لما كان يمتلكه من مهـارات جعلت منه واحدا من أمهر بني جيله في تلك الحقبة من تاريخ الكرة المصرية والنادي الاهلي خاصة.

وقال المدير العام لشركة التميز المالكة لاكاديمية النادي الاهلي بالكويت محمود عثمان إن التعاقد مع صلاح الدين يعتبر خطوة مهمة في مشوار الاكاديمية نحو اكتشاف وتنمية ورعاية المواهب الكروية بين ابنائنا في الكويت، وجاء التعاقد مع الكابتن وليد صلاح الدين للاستفادة من خبراته الفنية والادارية في تطوير ورفع مستوى الاكاديمية الفني.

واكد ان صلاح الدين سيصل الى الكويت في نهاية الشهر الجاري للتحضير والاعداد لانطلاقة الموسم الجديد والاشراف على الاعدادات الفنية والخطط التدريبية التي سيتم تطبيقها على اللاعبين ووضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة لاعداد جيل جديد من المواهب الكروية.

وسيبدأ صلاح الدين فور وصوله 21 الجاري الإعداد والتنسيق الفني والخططي للموسم الجديد.

من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة شركة التميز الكويتية د. مشعل المشعان على ان الشركة تعمل جاهدة على توفير كل الدعم المادي والفني للاكاديمية من خلال توفير طاقم فني وتدريبي على اعلى مستوى وملاعب منتشرة في جميع مناطق الكويت للعمل على اكتشاف المواهب الكروية وتنميتها وتقديمها في افضل صورة لفرق ومنتخبات بلادها.

وقال مدير الاكاديمية محمد الشرقاوي: ان الاكاديمية تعمل حاليا على افتتاح اكثر من فرع جديد لها بالكويت لتحقيق الانتشار في جميع المناطق، حيث تعمل الاكاديمية على افتتاح فرع جديد في منطقة حولي والرقعي والمنطقة العاشرة.

كما اكد ان الاكاديمية تعمل حاليا على الاعداد لبطولة الشتاء الدولية في مدينة دبي بدولة الامارات والتي تنظمها منظمة اسباير سبورتس. والجدير بالذكر ان الاكاديمية قد شاركت في تلك البطولة سابقا وحصلت على المركز الثاني بها بعد التغلب على عدد من الفرق والاكاديميات في منطقة الخليج العربي.