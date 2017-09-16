يعقوب العوضي

اتجهت بعثة الفريق الأول لكرة اليد في نادي النصر إلى القاهرة امس لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر لأسبوعين يخوض خلاله الفريق عدة مباريات ودية تمهيدا للمشاركة في منافسات الدوري العام والمزمع انطلاقها على صالة الشهيد في الدعية ابتداء من أكتوبر المقبل. ويترأس البعثة فلاح غانم رئيس النادي والجهاز الإداري المكون من حمد شريدة ومبارك الزعبي إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مناور دهش و١٨ لاعبا.

إعداد مناسب

وأكد مناور دهش أن اللاعبين ابدوا إصرارا والتزاما كبيرين تجاه ارتباطهم بتمثيـل الفريق أثناء التدريبات والتحضيرات اليومية، وأضاف: لامست تنافســا لإثبــات الذات فيمـــا بين اللاعبين.

وتابع: لقد حرصنا في الحصص التدريبية على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل ويتبقى الجانب التكتيكي لذا فان المعسكر في القاهرة سيكمل إعداد الفريق المناسب للدخول في المنافسات.

وأثنى دهش على الجهاز الإداري واللاعبين للتعاون الكبير بينهما وبين الجهاز الفني كما وجه شكره لمجلس إدارة النادي على الدعم المتواصل وتوفير متطلبات اللعبة.