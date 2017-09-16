مبارك الخالدي

عاد الجهراء من الجليب بفوز ثمين على مضيفه النصر 2 ـ 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ختام الجولة الأولى لدوري viva، وبهذا الفوز وضع الجهراء (٣) نقاط مهمة في رصيده فيما ظل رصيد النصر خاليا، وسجل للفائز فيصل زايد (٢٥) وفرانسيكو توريس (٦٥)، بينما سجل للعنابي مشعل فواز (٤٧) وشهدت المباراة طرد مدافع الجهراء عبدالله سلامة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (٨٧).

وفي التفاصيل، جاء الشوط الأول متوسط المستوى كانت الأفضلية فيه للنصر من حيث الانتشار والاستحواذ فيما اعتمد الجهراء على دفاع المنطقة وتمكن النصب.

من الوصول إلى مرمى الضيوف مبكرا لكنه لم ينجح في التسجيل وتميز السوري يوسف قلفا بتحركاته وإجادته للتمرير من الأطراف والعمق، وكانت أولى المحاولات باختراق زبن العنزي للدفاع لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بندر سليمان (٤) ومرر العنزي كرة للكولمبي كارلوس لويس الذي سدد بشكل مباشر لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر (٩).

وبعد مرور العشرين دقيقة الأولى دخل الجهراء أجواء المباراة ومن كرة ثابتة من خارج المنطقة نجح فيصل زايد في احراز هدف جميل ليضع فريقه في المقدمة (٢٥) وكاد محمد دهش ان يضيف هدفا آخر لكن الحارس محمد هادي كان في المكان المناسب (٣٤).

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء بعد ان أدرك مشعل فواز التعادل لفريقه بتسديدة من على حدود المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس بندر سليمان (٤٧) واستمرت محاولات الفريقين سجالا بغية تسجيل هدف التقدم وتمكن البديل فرانسيسكو توريس من إعادة الجهراء للتقدم من أول لمسة بعد ان استثمر تمريرة ابراهيم العتيبي ليرسلها توريس على يمين الحارس هادي (٦٥) ونشط بعدها النصر في محاولة للعودة للمباراة لكن التنظيم الدفاعي للضيوف حال دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز ثمين للجهراء.