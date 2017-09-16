ناصر العنزي

انتهت قمة القادسية والعربي بالتعادل "2/2" في ختام الجولة الأولى من دوري "VIVA" لكرة القدم وشهدت إثارة متواصلة وحضورا جماهيريا وأهداف متنوعة ، وبتلك النتيجة حصل كل منهما على نقطة في أول مشوارهما الطويل نحو المنافسة على اللقب.



بدأ الاخضر مبكرا في تهديد خصمه ووقع لاعبه الاردني محمود المرضي هدفا جميلا بعدما تبادل الكرة مع حسين الموسوي قبل ان يتخلص من رضاهاني ويسدد الكرة بمهارة على يمين الحارس احمد الفضلي "١٧"، واستغل الاخضر تبعثر خط وسط القادسية وتمكن من تهديد مرماه، وسرعان من أعاد الاصفر الامور الى بدايتها وسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي تياقو الذي استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وسدد بيسراة قوية دخلت المرمى مباشرة بعد ان ارتطمت بالقائم"٢٧" ، ولكن نجم خط الوسط علي مقصيد رفض التعادل وسجل هدف التقدم الثاني بتسديدة متقنة من خارج المنطقة "٤٥"منهيا الشوط الاول لصالح فريقه.



بدأ مدرب القادسية المباراة بلاعبيه الاساسيين التي لعب بها في السوبر، واحتاج لاعبيه بعض الوقت لترتيب صفوفه عن طريق شن هجمات سريعة عن طريق تحركات صالح الشيخ وأحمد الرياحي وبدر المطوع الذي مرر كرات بالعرض لم تستثمر جيدا، وسنحت فرصة ثمينة للرياحي لم يستغلها.



الأخضر بقيادة مدربه محمد ابراهيم كان الافضل في أول ثلث ساعة ونجح في تسجيل هدف، وظهر خط وسطه بتواجد كيتا وعلي مقصيد وطلال نايف ومحمود المرضي في حالة نشطة ، فيما كان المهاجم كليمنت بوبي في حالة جيدة وأحدث ربكة في خط دفاع الخصم،وظهر الاخضر اكثر انسجاما من خصمه في الشوط الاول ومكنه ذلك من تسجيل هدفين.

ندا يدرك التعادل مبكرا



في مطلع الشوط الثاني تمكن مدافع الاصفر مساعد ندا من ادراك التعادل بعدما تابع الكرة المرسلة من تياقو وسجل برأسه "٤٨"، وأضاع أحمد الرياحي فرصة ثمينة بعد تمريرة من صالح الشيخ، وكان الاصفر هو الافضل في الشوط الثاني وكان الاقرب لتسجيل هدف ثالث في حين قل مستوى لاعبي العربي عن الشوط الاول لكنهم حافظوا على التعادل رغم النقص العددي لمدة "٢٠" دقيقة.

بطاقة حمراء

أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وعاونه فارس الشمري ويوسف العنزي وضيف الله الفضلي حكما رابعا وأنذر الحكم كيتا ومحمود المرضي وبدر المطوع وطرد مهاجم العربي النيجيري كليمينت "٧٤" للخشونة مثل القادسية :احمد الفضلي ، عامر المعتوق ،مساعد ندا، سومايلا، خالد القحطاني، رضا هاني ، صالح الشيخ، أحمد الظفيري ، احمد الرياحي، بدر المطوع ، تياقو.

محمد خليل، فيصل سعيد، محمد الفهد مثل العربي: سلمان عبدالغفور، محمد فريح، شوقي السعيد، احمد ابراهيم ،عيسى وليد، كيتا، طلال نايف، علي مقصيد، محمود المرضي، كليمينت بوبي، حسين الموسوي، بدر طارق، علي خلف