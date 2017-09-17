«عندما تحلق طائرات سلاح الجو فوق الرؤوس سيدرك الأعداء ان يوم الحساب قد حل». الرئيس ترامب يحذر، خلال زيارته لقاعدة جوية اميركية، نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ اون من مغبة الاستمرار في تجاربه الصاروخية. الرئيس ترامب يحذر، خلال زيارته لقاعدة جوية اميركية، نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ اون من مغبة الاستمرار في تجاربه الصاروخية.

«نعم هناك عشرون وشما على جسمي». نجمة السينما أنجلينا جولي تكشف، عند حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد «قتلوا أبي أولا»، أن لديها 20 وشما لأقوال مقتبسة وأدعية من أجل جذب الحظ والبركة. نجمة السينما أنجلينا جولي تكشف، عند حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد «قتلوا أبي أولا»، أن لديها 20 وشما لأقوال مقتبسة وأدعية من أجل جذب الحظ والبركة.

«هذا ليس سلوك عارضات أزياء محترمات». تعليق لرجال الصحافة بعدما بدت العارضتان كيندال جينر وبيلا حديد في ثياب خليعة جدا، وبمشاهد إيحائية استفزازية غير لائقة. تعليق لرجال الصحافة بعدما بدت العارضتان كيندال جينر وبيلا حديد في ثياب خليعة جدا، وبمشاهد إيحائية استفزازية غير لائقة.

«إنها امرأة لا تستطيع حتى الآن مواجهة مستقبلها». الصحافي البريطاني جستن ويب يتحدث حول كتاب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الذي أنحت باللائمة فيه على الآخرين لفشلها في هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية. الصحافي البريطاني جستن ويب يتحدث حول كتاب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الذي أنحت باللائمة فيه على الآخرين لفشلها في هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

«لاتقولوا لا أبدا». المغنية الأميركية الشهيرة مادونا تؤكد انها لا تستبعد أبدا تبني المزيد من الأطفال، وذلك خلال حديثها حول اعتزامها فتح مستشفى جديد للأطفال في ملاوي بأفريقيا. المغنية الأميركية الشهيرة مادونا تؤكد انها لا تستبعد أبدا تبني المزيد من الأطفال، وذلك خلال حديثها حول اعتزامها فتح مستشفى جديد للأطفال في ملاوي بأفريقيا.

«ليذهبوا إلى الجحيم». عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيجن ترد، عند وصولها مطار هيثرو بلندن وهي تحمل ابنتها، على التقارير التي تحدثت حول معاناتها الشخصية مع زوجها جون ليجند. عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيجن ترد، عند وصولها مطار هيثرو بلندن وهي تحمل ابنتها، على التقارير التي تحدثت حول معاناتها الشخصية مع زوجها جون ليجند.

ترامب يحذر نظيره الكوري الشمالي.. وعشرون وشما على جسم انجلينا جولي.. وكيندال جينر وبيلا حديد تظهران بثياب خليعة.. ومادونا لا تستبعد تبني مزيداً من الأطفال