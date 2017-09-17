ناصر العنزي

أعرب مدرب العربي محمد إبراهيم عن استيائه من قرارات مؤثرة للحكم عمار اشكناني والتي أضرت بفريقه وقال: «ماني راضي عن الحكم» بعدما أصر على انذار لاعبين من فريقي في أول نصف ساعة مما أصاب الفريق بالإرباك في حين ان لاعب القادسية رضا هاني يستحق البطاقة الصفراء ثلاث مرات ولم ينذره، وفي الشوط الثاني طرد مهاجمنا كليمنت ولعبنا ناقصين لمدة «٢٥» دقيقة وأثر علينا كثيرا.



ووجه ابراهيم رسالة إلى لاعبيه وقال «كفيتوا ووفيتوا» وأنا راض عن لعبهم في المباراة التي شهدت تنافسا بين فريقين كبيرين وكنا أصحاب السبق في التسجيل ومازلنا في بداية المشوار والبطولة تحتاج الى جهد مكثف.