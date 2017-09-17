مبارك الخالدي

قدم نائب رئيس الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي خليل البلام اعتذاره من الحكم الرابع بمواجهة فريقه العربي مع القادسية في ختام الجول الأولى لدوري VIVA الممتاز، وقال البلام في تصريح عقب المباراة اعتذر عن سوء الفهم الذي حصل والاعتذار موصول لإخواني وأبنائي الحكام جميعا الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام وليس بيننا أي شيء، ولكــن ما حصــل في الدقائق الأخيرة من المباراة أن المـــدرب محمد إبراهيــم أراد أن يجــري تبديـلا تكتيكيا في ظـــل النقــص العددي لفريقنا، إلا أن الحكم الرابــع تأخر في اتخاذ الإجراء المعمـول به وهو رفع اللوحة أو تنبيه الحكم وعليــه ذهبت للحكم مستفسرا عن التأخيــر في التبديل فقال إن الساعة «خربانة»، وهنا أردت أن أوضح له أن العطـــل في الساعة ليس سببا في عدم إجـــراء التبديل فكان يجـب اتخــاذ اللازم من مراقب المباراة أو الحكم الرابع بشكـــل اسرع للتواصل بأي طريقه مع حكــم الساحة لإجراء التبديل وهذا ما حصل بالضبـــط فليس ذنب الفريق أن يحـــرم من التبديــل بسبب عطل فنــي.