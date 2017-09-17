عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي إن مباراة «الديربي» أول من أمس كانت من أروع مباريات الفريقين في السنوات الماضية سواء من ناحية الأداء أو الأهداف، مشيرا إلى أن الفريقين كانا يبحثان عن الفوز في انطلاقة الدوري لمنحهما دفعة معنوية كبيرة للجولات المقبلة، قائلا «لاعبونا أبطال ولم يقصروا والأمر يبشر بالخير وسنشاهد تطورا في المستوى من خلال ارتفاع اللياقة البدنية».



وأضاف الشطي أن الأصفر سيطر على مجريات الشوط الثاني كاملا حتى قبل طرد مهاجم العربي بوبي كليمنت، ويحسب للاعبين العودة بعد التأخر في النتيجة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا يعني أن المنافس لم يهاجم لكن جميع هجماته كانت تنتهي عند خط الدفاع، مشيرا إلى أن الفريق خسر نقطتين لكننا قادرون على تعويضهما في المباريات المقبلة.

اصابة القحطاني بتمزق

وبين الشطي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة المدافع خالد القحطاني بتمزق في العضلة الخلفية وستتحدد فترة غيابه في تدريبات اليوم وربما يغيب عن مواجهة كاظمة الخميس المقبل في الدوري، مشيرا إلى ان عبدالعزيز المشعان غادر لاستكمال علاجه في ألمانيا، كما سيغادر ضاري سعيد إلى أميركا لنفس السبب.