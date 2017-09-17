مبارك الخالدي

اكد النجم السوري في صفوف فريق الكرة بنادي السالمية فراس الخطيب ان دوري «VIVA» الممتاز لهذا الموسم «مولع من بدايته». وقال الخطيب ان النتائج في ختام الأسبوع الاول، مثيرة وأداء الفرق تميز بالروح والقوة والرغبة في الفوز.



وتابع بالقول ان فريقه «السماوي» قادم للمنافسة على اللقب وليس مجرد احتلال مركز متقدم، لافتا الى ان الفوز «هرب» من فريقه امام الكويت في الافتتاح التي انتهت بالتعادل 2-2. وأوضح الخطيب ان تحضيرات السالمية ربما جاءت متأخرة نوعا ما لكن اداء اللاعبين في ظهورهم الأول كان رائعا وتميز بالرجولة، مشيرا الى ان الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز حمادة تعامل مع المباراة بتكتيك عال كفل له التقدم حتى اللحظات الأخيرة. وقال: «يمتلك السالمية الطموح والإرادة واللاعبين الأكفاء والتميز باللعب الجماعي ولا ينقصه شيء للمنافسة على اللقب».