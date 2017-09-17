اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز ويضم:



الحارس: بندر سليمان (الجهراء).

الدفاع: اميبي ارون (الجهراء)، محمد الهدهود (السالمية)، مساعد ندا (القادسية).

الوسط: مشاري العازمي (كاظمة)، فرحان سعد (التضامن)، روجي توندوبا (السالمية)، احمد الظفيري (القادسية)، علي مقصيد (العربي).

الهجوم: محمود المرضي (العربي)، جمعة سعيد (الكويت).

صح لسانك

محمود المرضي لاعب العربي على هدفه الجميل والنادر في ملاعبنا ويدل على مهارة عالية في التهديف.

«كثروا منها».

غلط × غلط

الاحتجاج والنرفزة والخشونة والبطاقات الحمراء في انطلاقة الدوري تصرفات غير مقبولة.

«هدوا شباب»

روجي نجم الأسبوع

استحق لاعب وسط السالمية روجي توندوبا أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن قدم مستوى لافتا أمام الكويت، حيث تمكن من تسجيل هدفين كما أنه تألق في التمرير وقطع الكرات حتى الدقائق العشر الأخيرة بعد خروجه من الملعب بداعي الإصابة.