يحيى حميدان

غادر البلاد مساء اول من امس وفد فريق كرة الصالات بنادي كاظمة متوجها الى إسبانيا لاقامة معسكر تدريبي هناك يمتد لمدة أسبوعين وذلك استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر أمام الكويت الشهر المقبل وكذلك بطولة الدوري.

ونجحت ادارة كاظمة في الحصول على توقيع لاعب القادسية والمنتخب الوطني عبدالرحمن الوادي بعقد إعارة لمدة عام في سبيل تدعيم صفوف الفريق الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين.

وتتجه النية لدى الفريق الكظماوي نحو الانسحاب من البطولة التنشيطية بسبب رغبتهم في الاستفادة من المعسكر التدريبي للاستعداد لمباراة كأس السوبر وبطولة الدوري.