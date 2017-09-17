عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في النصر فيصل العدواني إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الجهراء رغم الخسارة 1-2 في دوري VIVA الممتاز، مشيرا إلى أنه راض تماما عن الأداء، كما أن الخسارة واردة في كرة القدم حتى وإن قدم اللاعبون مستوى جيدا، مشيرا إلى أن العنابي كانت لديه ركلة جزاء واضحة في بداية المباراة لم يحتسبها الحكم علي محمود والتي قد تكون سببا في تغيير مجرى المباراة، كما أن هناك بعض الحالات لم يوفق الحكم فيها من بينها إيقاف الكرة أكثر من مرة دون إعطاء مبدأ إتاحة الفرصة، لافتا إلى أن محمود من أفضل الحكام خبرة لكنه لم يوفق في بعض القرارات.

وأكد العدواني على أن فريقه جاهز لمواجهة الكويت في الجولة الثانية الجمعة المقبل، وبلاشك طموحنا لا يختلف عن طموح باقي الفرق وهو تحقيق الفوز، مبينا أن طلال العجمي غاب عن مواجهة الجهراء للإصابة، كما أن يوسف الرشيدي لم يتواجد لظروف خاصة.