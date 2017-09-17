يغادر صباح اليوم رئيس الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف، إلى أبوظبي، على رأس وفد يضم الأمين العام المساعد للاتحاد العقيد خالد النجار والمدير الفني بلجنة العلاقات العامة والتسويق العقيد طارق السداني، وعضو اللجنة الفنية المقدم د. بدر الخبيزي، لتسلم شعلة دورة الألعاب الأولمبية للرياضة الشرطية من جمهورية كولومبيا التي استضافت النسخة الاولى وتسليمها الى دولة الامارات العربية المتحدة مستضيفة النسخة الثانية، كما سيتم الاطلاع على استعدادات اللجنة المنظمة العليا لاستضافة «الأولمبياد الشرطية» المقامة في أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر ان الاتحاد الدولي يسعى من خلال الدورة لإتاحة الفرصة أمام أبطال اتحادات الشرطة في دول العالم للتنافس والفوز بالميداليات بمختلف المحافل، وكذلك لتبادل الخبرات والمعلومات سعيا للنهوض بالرياضة الشرطية لينعكس ذلك إيجابا على الرياضة الوطنية.