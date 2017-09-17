مبارك الخالدي

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الجهراء نواف جابر ان فريقه خطف 3 نقاط مهمة في مستهل مشواره في بطوله دوري VIVA الممتاز بعد الفوز على النصر 2-1.

وأضاف نهنئ لاعبينا الأبطال على الأداء والنتيجة إذ دائما ما تتميز مباريات الانطلاقة الأولى بأهمية خاصه فهي مؤشر على أمور كثيرة والحمد لله تحقق لنا ما نريد، وشكر جابر الجهازين الإداري والطبي على روح التعاون في الأيام الماضية والتي أثمرت الفوز الغالي والـ 3 نقاط المهمة في البطولة.

وقال رغم انها المباراة الأولى للفريق لكن ما يحسب للاعبينا اللعب بتركيز عال طوال المباراة لكن ذلك لا يمنع من رصدنا لعدد من الملاحظات على الأداء ستتم معالجته الأيام المقبلة.