في خطوة استثنائية، أنهى رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية فهيد العجمي، زيارة تاريخية إلى مصر حيث التقى مسؤولي ولاعبي منتخب مصر الوطني لهوكي الجليد في القاهرة واطلع عن كثب على هموم ومشاكل ومتطلبات المنتخب الشقيق وسبل تقديم المساعدة له ليكون قويا في البطولات المقبلة.

وفال العجمي ان الزيارة كانت مميزة بين الأشقاء العرب، واطلعنا على حقيقة اللعبة في مصر ولاسيما المنتخب المصري الكبير، مضيفا: اننا قدمنا للمنتخب المصري دعوة الى الكويت للانخراط في معسكر خارجي، وفتح المجال امامه لخوض عدد من المباريات التجريبية الودية بين الفرق الكويتية ومنتخباتها في لعبة هوكي الجليد.

وجرى خلال الزيارة تكريم وتبادل للدروع بين رئيس النادي العجمي ومسؤولي ولاعبي المنتخب المصري وذلك في صالة التزلج.

بدورهم، اعرب أعضاء وإداريو المنتخب المصري عن بالغ سعادتهم وشكرهم للعجمي ولخطوته الاستثنائية هذه، ما يعزز دور الكويت والخليج في لم شمل العرب في اللعبة وباقي الألعاب وللاستفادة من الخبرات العريضة بين مصر وباقي الدول، لاسيما المنتخبات الكويتية والإماراتية التي تطورت كثيرا وشاركت في عدد من دورات الألعاب الآسيوية الشتوية ووصلت إلى التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.