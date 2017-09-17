مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم أحمد السلامي

حقق اليرموك فوزا كبيرا على الصليبخات بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد صباح السالم في انطلاق مباريات دوري VIVA للدرجة الأولى، سجل لليرامكة يوسف نجف (30)، ووسام الادريسي (46)، وعبدالله الفرج «هاتريك» (62 و72 و89) وعلي الشحمان (85)، بينما سجل للصليبخات محترفه العاجي دوجري جونيور (3).

وبهذا الفوز حقق اليرموك أول 3 نقاط، فيما بقي الصليبخات دون رصيد من النقاط.

فوز الساحل

وعلى ستاد ناصر العصيمي فاز الساحل على مضيفه خيطان بهدفين دون رد احرزههما البرازيلي وارلي اوليفيرا (70 و93)، وشهدت المباراة طرد مدافع خيطان نصار رحيم لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتمكن رجال الأمن والمدرب راشد البوص من السيطرة على شجار محدود وقع بين اللاعبين بعد المباراة.

الفحيحيل يتخطى برقان بهدفين

ونجح الفحيحيل في تحقيق الفوز على حساب برقان بهدفين نظيفين سجلهما منصور مانع (23) والاردني محمد نعيم (85)، وبهذا الفوز اصبح في جعبة الفحيحيل 3 نقاط بينما ظل برقان دون نقاط.