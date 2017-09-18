أحمد السلامي

أبدى نائب رئيس جهاز الكرة بنادي برقان محمد العسكر رضاه عن مستوى أداء فريقه أمام الفحيحيل رغم الخسارة بهدفين نظيفين قائلا: اللاعبون أدوا مباراة جيدة من الناحية الفنية وكانوا على قدر عال من المسؤولية إلا أن الحظ وقف حجر عثرة في طريقهم ولم يتمكنوا من تحقيق الأهداف المنشودة لهم وهو الأمر الذي أدى إلى خسارة المباراة، إذ تمكن حارس مرمى الفحيحيل شهاب كنكوني من خلال خبرته إلى صد 5 كرات كان ممكنا لها أن تغير مجرى المباراة بصورة عامة إلا أن ذلك لم يتحقق فعليا، مهنئا في الوقت ذاته فريق الفحيحيل على الفوز وحصوله على نقاط المباراة الثلاث، حيث اجتهدت إدارة فريقهم في العمل ونالوا ثمرة جهدهم.

وقال: المشوار لا يزال في بدايته وما زال لدينا أمل كبير في أن يتطور أداء الفريق خلال المباريات القادمة، وسيعمل الجهاز الفني بقيادة الوطني محمد دهيليس على إعادة ترتيب أوراقه للمباراة القادمة مع الساحل والتي سيعمل على تهيئة الفريق بصورة متقنة ليكونوا قادرين على تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها وهي الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث، وهذا لا يعني أننا نستهين بالساحل بل هو حق مشروع أن نطمح إلى تنظيم صفوفنا والسعي من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف: المباراة الافتتاحية شهدت تعرض محترفنا سوما للإصابة في «المرفق» بعد أن سقط على الأرض في إحدى الهجمات ونقل على أثرها إلى المستشفى وتم تجبيره وبذلك سيغيب عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين إلا أنه سيواصل تدريباته منفردا ببرنامج خاص لضمان عدم تدني مستوى لياقته ويحافظ على قدرته على العودة سريعا بعد إزالة الجبس.

ولفت العسكر إلى أن الجهاز الطبي يعمل حاليا على متابعة الوضع الصحي لإصابة أحمد المنصور الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، كما لا يزال الجهاز الإداري يعمل من أجل إنهاء إجراءات تسجيل اللاعبين فهد ثامر وعايد الظفيري في كشوفات الفريق لدى اتحاد كرة القدم وسيكونان ضمن تشكيلة الفريق في المباراة المقبلة.