مبارك الخالدي

اعتبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات احمد عبدالكريم أن الخسارة أمام اليرموك 1-6 في افتتاح منافسات دوري للدرجة الأولى كانت قاسية وغير متوقعة.

وأضاف: لابد أن نهنئ فريق اليرموك على الروح والأداء وحسن استغلال كل الفرص والحلول المتاحة الأمر الذي أدى إلى النتيجة العريضة، وقال: كانت مباراة دراماتيكية في أحداثها وغير متوقعة في محصلتها النهائية بعد أن بدأنا المواجهة بشكل جيد، اذ سيطرنا على اللقاء في النصف ساعة الأولى وتقدمنا بهدف إلا أن «اليرامكة» تمكنوا من إنهاء الشوط الأول بالتعادل عن طريق كرة ثابتة، مشيرا إلى أن المنافس أضاف الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني وسط انهيار غير مبرر في صفوف فريقنا لتتوالى الأهداف حتى نهاية المباراة.

وأوضح عبدالكريم أن الفريق يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق قبل مباراة خيطان المقبلة، وخصوصا استعادة الثقة فنحن كجهاز فني لدينا الثقة الكبيرة في إمكانيات لاعبينا والروح العالية التي يتمتعون بها.

كما أتمنى أن نحقق الانسجام التام بين اللاعبين الذين تواجدوا معنا في معسكر القاهرة وعدد من اللاعبين الذين لم يتمكنوا من التواجد في القاهرة مثل يوسف بوطيبان ومشعل ذياب.