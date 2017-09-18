ناصر العنزي

خاطب نجم القادسية الغائب سيف الحشان جماهير ناديه بعاطفة تنم عن حبه للقادسية حتى الآن وكتب في صفحته الإلكترونية «إلى جماهير القادسية، تعرضت في الفترة الأخيرة إلى هجوم كبير بسبب أخبار كاذبة وغير صحيحة، تأكدوا سيف لم ولن تتغير مشاعره تجاهكم إلى الأبد».

وخرجت أخبار سابقة تشير إلى عدم رغبة الحشان في العودة للقادسية وعزمه الانتقال إلى نادي الكويت مقابل انتقال عبدالهادي خميس للأصفر وهو ما نفاه الحشان.

وكانت بعض جماهير القادسية طالبت بعدم عودته مرة أخرى بسبب مماطلته في العودة، في حين رحبت مجاميع أخرى بعودته لحاجة الفريق إليه في الموسم الحالي.

الحشان (27 سنة) برز في فترة سابقة قبل أن يحترف بنادي الشباب السعودي، لكنه لم يكن محظوظا وتعرض للإصابة مرتين.