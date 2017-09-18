عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك البرازيلي جانسينيز داسيلفا إن هناك بعض الأخطاء التكتيكية حصلت في مباراة الصليبخات أول من أمس في دوري الدرجة الأولى رغم الفوز 6-1، مشيرا إلى ان الفوز العريض لا يجب أن ينسينا أن هناك بعض الأخطاء حصلت في المباراة ويجب تداركها وتلافيها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جانسينيز أن الأمر المفرح في المواجهة هو تسجيل 6 أهداف وتحقيق 3 نقاط في بداية المشوار ما يعني استغلال اللاعبين تقريبا لجميع الفرص المتاحة في المباراة وهو أمر كان غائبا عن الفريق تقريبا طوال الموسم الماضي.

وأكد جانسينيز أن حصد النقاط أمر مهم جدا خصوصا وأنه سيعطي اللاعبين دافعا معنويا جولة بعد جولة، مشيرا إلى ان المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى لن يكن بالأمر السهل لأن جميع الفرق استعدت جيدا وخاضت عددا من المباريات الودية وخسارة مباراة واحدة لا تعني الكثير إن عاد الفريق وحقق الفوز في الجولات المقبلة لذلك علينا التركيز جيدا وتقديم أفضل ما لدينا إذا أردنا بلوغ الدوري الممتاز.