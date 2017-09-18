مبارك الخالدي

باشر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء امس بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم ومساعديه فاضل مطر وجاسيك بوزدار ومدرب اللياقة زوران أسكر ومدرب الحراس شاكر الشطي، وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راجحة إجبارية لمدة 24 ساعة بعد انتهاء مواجهة «الديربي» أمام القادسية الجمعة الماضية ضمن الجولة الأولى لدوري VIVA الممتاز والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويستعد الأخضر لموقعة الجهراء على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة الثانية لدوري VIVA، وتميزت الحصة التدريبية مساء امس بالطابع الترفيهي، كما خضع اللاعبون لفحص الجهاز الطبي بقيادة د.أنور محمد علي قبل الدخول في التدريبات، ومن المقرر أن تتركز التمارين على النواحي التكتيكية استعدادا لمواجهة الجهراء العنيد، ويعكف المدرب إبراهيم على تجهيز وإعداد لاعبيه البدلاء لسد غياب النيجيري بوبي كليمنيت الحاصل على بطاقة حمراء.

وفي شأن متصل، يخضع اللاعبان عبدالرحمن باني واحمد محمد إبراهيم إلى تدريبات خاصة بإشراف المدرب أسكر للارتقاء بمعدل اللياقة البدنية للاعبين تمهيدا لوضعهما رهن إشارة المدرب إبراهيم في المباراة المرتقبة.

عقوبة بانتظار البلام

ناصر العنزي

أثار تصرف مساعد رئيس جهاز الكرة خليل البلام انتباه الجماهير في مباراة القادسية والعربي بعدما سحب الساعة الإلكترونية للتبديل من يد الحكم الرابع ضيف الله الفضلي في مشهد كان حديث الحضور.

البلام برر فعله بأن الحكم الرابع تباطأ في رفع لوحة التبديل في الدقائق الأخيرة وفوت علينا فرصة التغيير بحجة عطل في تشغيلها، ثم قدم البلام اعتذاره للجميع وللحكم الرابع وحكام الكرة عامة وأنه يكن لهم احتراما شديدا.

وقدم الحكم الرابع ضيف الله الفضلي تقريرا بالواقعة مع حكم المباراة عمار اشكناني إلى لجنة المسابقات، حيث أوضحت اللقطات التلفزيونية عصبية البلام وسحبه للوحة من يد الحكم الرابع ويتوقع أن تفرض عقوبة بحق خليل البلام، ويحسب للحكم الفضلي هدوء أعصابه في التعامل مع الحادثة بعدما وصلت المباراة إلى أجواء مشحونة بالتنافس داخل الملعب وفي المدرجات.