أكد د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة حرص الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم لأبطال الكويت المبدعين في جميع الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال فليطح لأبطال نادي فروسية مبارك الكبير الفارس احمد الرويشد بعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة للقدرة والتحمل وتأهله كأول كويتي لبطولة العالم للقدرة والتحمل الى ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل، وفارسي قفز الموانع بدر الهيفي وناصر الهيفي، بعد تألقهم وانجازهم في البطولات المحلية وبطولة فيزون الدولية بفرنسا.

وحضر اللقاء بدر النصيب أمين صندوق نادي مبارك الكبير وناصر الهيفي مشرف فريق القفز بالنادي.

وهنأ فليطح أسرة نادي مبارك الكبير للفروسية والفارس الرويشد على الانجاز الطيب والتأهل غير المسبوق لبطولة العالم للقدرة والتحمل

ووعد بتقديم كل الدعم من قبل الهيئة لترجمة برنامج اعداد طموح للرويشد وتهيئته لخوض منافسات بطولة العالم ومواصلة مسيرة التألق وتمنى له التوفيق.