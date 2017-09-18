كعادتها كل عام دشنت إذاعة الكويت عبر مراقبة البرامج الرياضية ستوديو دوري «viva» لكرة القدم الذي تميز بالبساطة والمعلومة والتحليل الراقي مع نخبة مميزة من المحللين فوزي إبراهيم وصالح البريكي وفهد كميل ووائل سليمان وبدر حجي وأحمد موسى ود.حامد الشيباني وثامر عناد ومع خبيري التحكيم على مندني وحميد أحمد والتقديم لجابر نصار ومحمد أكبر ووليد المخلف والإعداد عبدالهادي القطان ويوسف الكندري ومراسل البرنامج في قلب الحدث طلال الفضلي.

وثمن إبراهيم حبيب الفيلكاوي دعم وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم للمراقبة مع الشيخ فهد المبارك الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة، ومتابعة سعد الفندي المدير العام لإذاعة الكويت والاستوديو من إخراج علي العطية والتنفيذ حسن الشطي.