حقق نجما فريق أوكسجين لبناء الأجسام رامي السبيعي وأحمد أشكناني إنجازا غير مسبوق في بطولة مستر أولمبيا للمحترفين التي استضافتها ولاية لاس فيغاس الأميركية مؤخرا.

ونجح رامي السبيعي في الظفر بالميدالية الفضية للوزن المفتوح، وذلك بعد منافسة شرسة مع حامل اللقب الأميركي فيل هيث.

وكان السبيعي بشهادة الجميع يستحق الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق شديدين، لكنه نال رضا وإعجاب وتعاطف الجماهير بمختلف ميولها.

وقدم السبيعي خلال المنافسات مستوى رائعا، ليدفع الحضور إلى الإشادة به كثيرا والتأكيد على الفوز باللقب في نهاية المنافسات، وهو ما لم يتحقق ليذهب اللقب لهيث.

كما حقق أحمد أشكناني الميدالية الفضية لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين فئة 212، ونال أشكناني أيضا استحسان الجماهير والمتابعين للبطولة بعد المستوى الذي قدمه ونافس به بقوة على الذهبية وكان أشكناني قد حقق في العام الماضي لقب البطولة ولقب بطولة أرنولد شوارزنجر.

ورغم الانجاز الذي حققه السبيعي وأشكناني بيد أنهما كان يستحقان الفوز بالذهب بشهادة الجميع، خصوصا أن كل منهما قدم مستوى رائعا في المنافسات.

يذكر أن ما حققه السبيعي وأشكناني هو الإنجاز الأهم للاعبين العربي في بطولات بناء الأجسام للمحترفين على مدار تاريخ اللعبة، وهو الأمر الذي جعلهما يحظيان باهتمام كبير من عشاق اللعبة.

بودي: منافسات حامية الوطيس

وأكد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام ورئيس الوفد بدر بودي أنه فخور بما تحقق من إنجازات في البطولة الأكبر والأهم على مستوى العالم، مضيفا أن السبيعي وأشكناني نجحا في كتابة أسمائهما بأحرف من نور في سجلات بطولات المحترفين على المستوى العالمي.

وأشار بودي إلى أن المنافسات كانت حامية الوطيس، والتي ظلت نتائجها معلقة حتى اللحظات الأخيرة لذلك تميزت البطولة كما كان متوقع بالمتعة والإثارة والمستويات العالية، لاسيما أنها تحظى بمشاركة أبطال العالم في اللعبة وهم من الأسماء المعروفة.

ووجه بودي شكره للمدربين في معهد أوكسجين الصحي واللاعبين بصفة عامة والسبيعي وأشكناني على الإنجاز الذي تحقق والذي يضاف لإنجازات الكويت ومعهد أوكسجين، مؤكدا دعمه الكامل لجميع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات.