مواصلة لتفاعلها مع محبي ألعاب الفيديو، شاركت X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت، في حدث «سوبر كون 2017» وذلك بالتعاون مع فريق الرياضة الإلكترونية، حيث أقاما أربع بطولات لألعاب الفيديو الشهيرة «فيفا 2017» و«فورزا هورايزن». و«أوفر ووتش» و«فورمولا 1 2017».

وأقيمت البطولات خلال «سوبر كون» من 24 إلى 26 أغسطس، حيث حازت البطولات نجاحا باهرا واستقطبت 700 مشارك في الألعاب التي امتدت على الأيام الثلاثة للحدث.

وحصل الفائزون على جوائز قيمة عديدة في حين حصل المشاركون على هدايا رمزية، وصلت قيمة الجوائز والهدايا إلى 15 ألف دولار أميركي.

ويأتي نجاح هذه البطولات بعد الإقبال العالي الذي حصلت عليه X-سايت خلال بطولات ألعاب الفيديو التي تقيمها في معرضها كل شهر وبالتعاون مع الفريق الكويتي للرياضة الإلكترونية.

شاركت X-سايت في حدث «سوبر كون 2017» بالتعاون مع فريق الرياضة الإلكترونية التزاما منها بالتفاعل مع شريحة من زبائنها من هواة ألعاب الفيديو وذلك عبر إقامة بطولات محلية تمكن اللاعبين من الاستمتاع باللعب والتفاعل مع بعض وتخليد ذكريات جميلة.

للمشاركة في البطولة القادمة وكل شهر، يمكن للاعبين زيارة حساب X-سايت على الانستغرام @XciteAlghanim لتسجيل المشاركة.

لمتابعة آخر المستجدات وأحدث المنتجات والعروض الشهرية، يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية اليومية عبر موقع xcite.com، أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي على انستغرام، وتويتر وسناب شات [email protected] وفيسبوك XcitebyAlghanim أو بزيارة الموقع الإلكتروني www.xcite.com.