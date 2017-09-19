أوقد مع سيف بن زايد شعلة «الألعاب الشرطية الدولية الثانية»

‏‫أوقد رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق.م الشيخ احمد النواف، والفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الامارات، شعلة دورة الالعاب الدولية الثانية للشرطة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 3 الى 10 نوفمبر القادم تحت شعار«ارفع علمك»، حيث اقيمت مراسم ايقاد الشعلة اول من امس الاحد في مقر وزارة الداخلية بحضور الفريق سيف الشعفار وكيل الوزارة وعدد كبير من الضباط الى جانب اللجنة المنظمة للبطولة.

وبدأت المراسم باستقبال عسكري من المرشحين بكلية الشرطة، ثم دخل حملة الأعلام من الطلبة المرشحين يرفعون علم الإمارات الدولة المستضيفة، وعلم وزارة الداخلية المنظمة للدورة، وعلم الاتحاد الدولي للشرطة، فيما حمل طالب مرشح آخر الشعلة لتسليمها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، راعي الدورة، ومن ثم عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات.

كما حضر المراسم، وفد رفيع المستوى يمثل الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة ضم ساندرو ديركس الأمين العام للاتحاد، والعقيد خالد النجار الأمين العام المساعد ومدير المكتب الرئاسي والعقيد خالد الخياط عضو اللجنة الفنية والعقيد طارق السداني المدير الفني للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد الدولي، والمقدم د. بدر الخبيزي عضو اللجنة الفنية، وعدد من المسؤولين في الاتحاد إلى جانب وفد إعلامي مرافق.

وأكد الشيخ احمد النواف ان الاتحاد الدولي لديه نية لإقامة كأس العالم للرياضة الشرطية متخصصة لكرة القدم داخل الصالات المغلقة، وذلك بعد الانتهاء من الدورة الثالثة التي ستعقد بعد عامين في مدينة ميلانو الايطالية.

وأوضح النواف خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الداخلية في ابوظبي بحضور الفريق الشعفار، والعميد وليد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ان هناك اجتماعات ستعقد في اللجان الفنية والمكتب الفني لمناقشة آلية إقامة كأس العالم للرياضة الشرطية بحيث انها لا تتعارض مع نشاطات الاتحادات العربية والاجنبية، وان تكون كل سنة.

وقدم النواف الشكر والتقدير للشيخ سيف بن زايد على رعايته الدورة ودعمه لها، مؤكدا أن الدورة تعد المسابقة الرئيسة للاتحاد ضمن أجندته، معربا عن ثقته في نجاح الإمارات بإخراج الدورة بصورة مشرفة تليق بسمعتها الطيبة.

وأكد أن الاتحاد الدولي يهدف لتعزيز وتشجيع الرياضة الشرطية بما يتفق مع أهدافه في نشر ثقافة التنافس الشريف وتعميق المعرفة والثقافة الرياضية وتعميمها بين الاجهزة الشرطية حول العالم، كما يهدف لخلق فرص لمواصلة تطوير العلاقات الودية والمهنية بين المنظمات الشرطية، وتنظيم المؤتمرات والندوات لتبادل المعرفة والخبرة والممارسات الشرطية في مجال الرياضة.

وقال ان الدورة هي تظاهرة رياضية تبعث رسالة السلام إلى العالم من أرض الإمارات الذي يمثل جوهر عمل الاتحاد الدولي للشرطة بابرازه دور العناصر الشرطية كسفراء للسلام والعدل ونفاذ القانون.