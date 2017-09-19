يعقوب العوضي

ضمت إدارة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت لاعب الجهراء احمد مفرح لموسم واحد على سبيل الإعارة رسميا، اذ اعلن موقع النادي الرسمي مساء امس الأول إتمام الصفقة.

واكد مفرح أن انضمامه للكويت يعتبر تحديا جديدا لإثبات الذات وتقديم المزيد من الجهود للعبة محليا، مشيرا إلى انه يتطلع لمنافسات الموسم المقبل وتحقيق أهداف الفريق المنشودة.

ووجه شكره لمجلس إدارة الجهراء لإتاحتهم الفرصة له بخوض التجربة ومشاركة لاعبين جدد لهم خبرة ميدانية كبيرة، كما شكر رئيس النادي دهام الشمري ومجلس إدارة نادي الكويت ونائب الرئيس خالد الغانم.