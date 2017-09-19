يعقوب العوضي

فاز السالمية على هولوليدو المصري بنتيجة 21-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الأول في معسكر السماوي في القاهرة تجهيزا للمشاركة في منافسات الدوري العام لكرة اليد المزمع انطلاقه مطلع اكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، يواصل الفريق استعداداته بغرض رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل، ويتطلع السالمية إلى تقديم موسم كبير خصوصا بعد الأداء المقنع الذي قدمه في الموسمين الماضيين بقيادة المدرب الوطني خالد الملا قائد الجهاز الفني.

ويحظى الجهاز الفني بدعم من رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف وكذلك الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة عبدالله الذياب.