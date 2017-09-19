تواصل لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري استعداداتها لتنظيم بطولة الكويت الدولية العاشرة للقوارب الشراعية التي ستقام في الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وسيصاحبها عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر في فندق موفنبيك، وبحضور رئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في المكتب التنفيذي، إلى جانب أمين السر العام ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكايات في النادي خالد الفودري.

وأشار نائب رئيس اللجنة أحمد الفيلكاوي الى أن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين يمثلون 10 منتخبات هي الجزائر ومصر والمغرب والأردن والبحرين والإمارات وتونس والمغرب وإيطاليا وكندا، إلى جانب منتخبنا الوطني، فيما ستشتمل مسابقات البطولة على ثلاثة أصناف دولية هي فئة الليزر 7.4، وفئة الليزر راديال وفئة الاوبتمست.

وأضاف أن طاقم تحكيمي دولي سيشارك في البطولة من بينهم الحكم ألكس والحكم المغربي محمد زنزول والبلغاري أستاني، فيما سيتم تطبيق المعايير الدولية للاتحاد الدولي للشراع في سباقات البطولة.

واختتم الفيلكاوي تصريحه، مشيرا إلى أن البطولة تعتبر من أهم البطولات الدولية السنوية التي ينظمها النادي، وتحظى بالمشاركة الواسعة، والاهتمام الكبير.