أكدت لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين العمانية دعمها لترشح سطام السهلي لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وباركت في نفس الوقت خطوة جمعية الصحافيين الكويتيين بتقديم ملف ترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والعمل على إعادة مقر الرئاسة للدولة المؤسسة، حيث ستعقد انتخابات الجمعية العمومية المقررة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال الفترة من الثالث حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة أن تأييدها لترشح السهلي يأتي في إطار دعم المبادرات الخليجية في التواجد في المنظومات الإعلامية الدولية بقوة، ولثقتها في قدرته على النجاح في قيادة الاتحاد الآسيوي باعتباره أحد الكوادر الخليجية الشابة القادرة على الأخذ بالاتحاد القاري لآفاق بعيدة من النجاح من خلال تمرسه في العمل الإعلامي، لاسيما عبر مسيرته الإعلامية الناجحة، والمناصب التي تقلدها والتي كان من أبرزها وجوده في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في دورته السابقة.

وطالب رئيس لجنة الإعلام الرياضي سالم الجهوري وضع كل إمكانياتها في خدمة الزميل السهلي لتمكينه من المضي قدما في المنافسة على رئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الآسيوية من منطلق إبراز الكفاءات الخليجية، وثقتها بقدرته على تحقيق أهداف الاتحاد لما فيه صالح الإعلام الرياضي في القارة الآسيوية.

كما وضعت جمعية الصحافيين العمانية دعمها لإنجاح ترشح الزميل احمد الكعبي المترشح للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الذي سيدخل المنافسة مع عدد من المترشحين الآسيويين لمنصب تسعى لجنة الإعلام الرياضي بالجمعية الى استعادته من جديد والذي سيدعم الوجود العماني في المنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من الخبرات.