العمران: ما يهمنا هو التأكد من جاهزية اللاعبين

أحمد السلامي

أنهى فريق تحت 19 سنة لكرة القدم بنادي كاظمة أولى مبارياته التجريبية أمام نظيره النصر الإماراتي بخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد سجله محمد العطار في إطار المباريات التجريبية التي يخوضها الفريق خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في دولة الإمارات استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

من جهته علق مدرب الفريق ناصر العمران على نتيجة المباراة قائلا: ما يهمنا في الوقت الراهن هو التأكد من جاهزية الفريق وقدرته على الاستمرار في العطاء بغض النظر عن نتيجة المباراة باعتبارها تجريبية وهي تساهم بشكل كبير في كشف مكامن الخلل لوضع الحلول المناسبة لمعالجتها بصورة علمية وعملية متكاملة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقال: المباراة بشوطيها كانت جيدة من الناحية الفنية، ورصدنا بعض الملاحظات التي سنعمل على تصويبها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنعمل على تطوير إمكانيات اللاعبين لضمان تقديم عدد لا بأس به من اللاعبين المميزين الذين سيكون لهم كلمة خلال الموسم، كما سيكون لهم شأن كبير خلال السنوات القادمة مع الفريق الأول.

وأضاف: أكثر ما يشعرني بالراحة حاليا هو إصرار وعزيمة اللاعبين على الظهور بمستويات فنية ترتقي إلى مستوى التطلعات، حيث لمسنا فيهم عزيمتهم على إثبات وجودهم عبر تقديم أفضل مستوى ممكن لهم، وحرصهم على الاستفادة من الحصص التدريبية التي نعمل على تهيئة اللاعبين بدنيا وذهنيا وفنيا.

واستطرد العمران في حديثه قائلا: الفريق حاليا يستعد لمواجهة فريق الجامعة السن العام وسنعمل على اختبار إمكانيات اللاعبين من خلال اللقاء الودي الذي سيكون له أثر إيجابي على الفريق وسيساعدنا كجهاز فني في التأكد من معالجة كل الأخطاء الموجودة.