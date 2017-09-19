عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الساحل راشد البوص إن الفوز على خطيان 2-0 في انطلاق مباريات دوري VIVA للدرجة الأولى أمر مهم جدا ويعتبر انطلاقة مثالية لأي فريق، مشيرا إلى أن المستوى لم يصل الى الطموح لكنه كبداية يعتبر جيدا لأنه يعرف إمكانات لاعبيه جيدا، لافتا إلى أن المحترفين ظهروا بشكل جيد رغم مشاركتهم الأولى مع الفريق بمواجهة رسمية، خصوصا المهاجم البرازيلي وارلي أوليفيرا الذي سجل هدفي الفوز.

وقال البوص إن الفوز في المباريات الـ 3 الأولى أمر مهم جدا معنويا للاعبين والجهازين الإداري والفني، مشيرا الى أن التعادل لا يعتبر أمرا سلبيا لكن الخسارة مرفوضة في انطلاق البطولة وهو ما نسعى إلى تجنبه من خلال التركيز على الجانب الهجومي دون نسيان الأدوار الدفاعية سواء من خلال الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة.

وأكد البوص أن صفوف الفريق اكتملت بانضمام عمر الروقي وأحمد غازي اللذين غابا الفترة الماضية لظروف خاصة، مؤكدا أن الاستعدادات تسير بصورة جيدة لمواجهة برقان السبت المقبل في الجولة الثانية والذي سيواجهنا أملا في التعويض بعد خسارته من الفحيحيل 0-2 لذلك ستكون المواجهة صعبة حالها حال باقي المباريات، فطموح جميع الفرق العودة إلى دوري الأضواء مرة أخرى.